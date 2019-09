Kylie & Tove Lo „Ich mag Dich wirklich nicht“

× Erweitern Tove Lo

Foto: www.facebook.com/kylieminogue Tove Lo und Kylie

Überraschung! Es gibt ein neues Lied mit Kylie Minogue, die ja gerade erst Platz 1 der australischen und UK-Charts mit dem Doppelalbum „Step Back in Time“ innehatte.

„Look prettier than I do tonight / You make it hard to have a good time“

Kylie Minogue ist Teil des groovigen Lieds „Really Don’t Like U“ von der schwedischen Sängerin Tove Lo (vollständiger Name: Ebba Tove Elsa Nilsson). Das Lied ist sehr guter und sehr purer Dance-Pop mit einem Text, der eine einem jeden bekannte Situation beschreibt: Der Ex ist mit einer/einem Neuen auf der selben Party wie man selbst ... Glücklich und hübsch. Beide. Teenager-Traumata!

Hier ist das Video: