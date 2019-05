Kylie Minogue: neues Video

× Erweitern Kylie Minogue

Studio 54

Ta-dah! Das ist es, das neue Video der Australierin, die uns dabei ins Studio 54 entführt.

Am 26. April 1977 eröffnete in der 54. Straße in New York der Klub, der zum Synoym für Disco, Hedonismus, feierfreudiges Jetset und Nachtleben werden sollte. Künstler wie Andy Warhol, Grace Jones, Mick Jagger, Divine, Madonna oder auch Diana Ross gingen hier ein und aus. 1980 wurde die Disco aufgrund von Steuerhinterziehung geschlossen, 1981 – 1986 war es wieder ein Schmelztigel der Tanzfreudigen. Kylies Karriere startete genau ein Jahr später, 1987. Daher zieht es die „Your Disco Needs You“-Sängerin im Video zu „New York City“ wohl auch erneut dorthin ...

Kylie Minogue

„New York City / Everybody looks so pretty / Ooh, it's givin' me those feelings / I just love the feels with you, with you, with you, with New York City“ Kylie

Foto: www.instagram.com/abfabmovie/ Kylie Minogue

Kylie Minogue ist die Meisterin der gewollt kitschigen, tanzbaren und auch etwas hektischen Popmusik. Man denke nur an Charthits wie „Give Me Just a Little More Time“, „All the Lovers“, „Dancing“, „Put Your Hand on Your Heart“ sowie „Can’t Get You Out of My Head“, beherrscht aber auch die sanften Töne, was sie äußerst erfolgreich mit „Where the Wild Roses Grow“, „Flower“ und „Confide in Me“ bewies.

Heute präsentiert sie das Video zu „New York City“ – und wir zeigen es dir hier: