KYLIE ☆ Neues Lied und Hitreigen

Wie wir vor wenigen Tagen aufgrund Kylies „Step Back in Time“-Bildwahl für Social Media schon richtig vermutet hatten, erscheint in wenigen Wochen eine neue Werkschau der australischen Pop-Prinzessin.

„STEP BACK IN TIME – The Definitive Collection“ von der Königin der glitzernden, weichen und gewollt kitschigen Popmusik ist ein gut geschnürtes Paket ihrer musikalischen Erfolge. Versammelt werden hier alle Charthits von „The Loco-Motion“ über „Better the Devil You Know“ bis hin zu „Dancing“ und „Can't Get You Out of My Head“. Man kann ihre musikalische Entwicklung nachhören – und dieser musikalische Weg ist mehr als nur unterhaltsam! Ein neues Lied gibt es auch: „New York City“.

„Ich bin gerne verspielt. Ich habe meine Linie, die ich nicht überschreiten möchte. Es darf nie zu aufdringlich und anstößig sein – denn das entspricht einfach nicht meiner Persönlichkeit.“ Kylie Minogue

Unsere Anspieltipps sind „Hand on Your Heart“, „Got to Be Certain“, „In My Arms“, „Breathe“, „Kids” mit Robbie Williams, „Timebomb“ (endlich auf CD zu haben) sowie „Where the Wild Roses Grow (with Nick Cave & The Bad Seeds)“ und „Slow“.

Frau Minogue veröffentlicht „STEP BACK IN TIME’ – THE DEFINITIVE COLLECTION“ am 28. Juni.

