Kylie macht es spannend

× Erweitern Frau Minogues aktuelles Profilbild ist aus dem Video zu „Step Back in Time“

Kylie

Auf Social Media postete die Australierin vor wenigen Tagen einen Countdown – zusammen mit einem Bild aus ihrem 1990er-Hitvideo „Step Back in Time“. Was will die Sängerin damit andeuten?

Kommt ein neues Album? Ein neuer Film? Oder gibt es eine Dokumentation über ihre Karriere? Es bleibt spannend!

Kylie 2007

Neben Madonna ist sie eine der größten der „alten“ Diven des Pop. Kylie Minogue, die in den 1980ern mit Hits wie „I Should Be So Lucky“ und „The Loco-Motion“ loslegte, wurde in den 1990ern musikalisch anspruchsvoller (etwa mit „Better the Devil You Know“, „Where the Wild Roses Grow“ sowie „Confide in Me“), erfreute uns in den Nullern mit „Love at First Sight“, „Slow“ und „Can’t Get You Out of My Head“ und steht bis heute dank Hits wie „All the Lovers“, „2 Hearts“, „Dancing“ und „I Believe in You“ für KITSCH DE LUXE.

Nicht nur die queeren Fans blieben ihr immer treu, heute zählt die ehemalige Serienschauspielerin zu den Größen der Musikwelt und wurde schon von Pierre et Gilles als Ikone verewigt – und von Jean Paul Gaultier eingekleidet. Ihr letztes Album „Golden“ erreichte Platz 1 der Charts in England und Australien, in Deutschland war Platz 3 drin. Gratulation.

www.instagram.com/kylieminogue

www.facebook.com/kylieminogue