Kurzfilm von Lauv

× Erweitern Foto: L. Dunn Lauv

Foto: Stefan Kohli LAUV

Der grüblerische Künstler Lauv präsentiert mit „Sims“ einen Musikclip, der sich mit dem Druck, den das ständige Vergleichen mit anderen – etwa auf Social Media – mit sich bringt.

Das Video zu „Sims“ präsentiert aber auch kleine Lauv-Charaktere, die seine unterschiedlichen „Persönlichkeiten“ darstellen sollen.

Lauv

„Ich habe verschiedene Charaktere erschaffen, die durch lila (existenzieller Lauv), blau (hoffnungslos romantischer Lauv), grün (alberner Lauv), gelb (positiver Lauv), orange (Fuckboy-Lauv) und rot (scharfer Lauv) meine Identität darstellen“ – ein Künstler als komplette Boyband. Ein klasse Video. Und dann ist die Musik auch noch gut!

Im März 2020 erscheint sein Album „~how i’m feeling~“, darüber verrät der Sänger: „Ich habe lange an diesem Album gearbeitet, es ist der wahre Beginn einer neuen Ära. Es geht es darum, die Persönlichkeit und all ihre verschiedenen Aspekte zu erfassen.“

