Kritiker schmelzen dahin ...

Aisha Badru ist eine Meisterin der poetischen Töne. Mit sanfter Stimme verarbeitet sie persönliche Erfahrungen und lässt dich mit ihrem folkigen Soul-Pop runterkommen vom Stress.

„Ich biete der Welt meinen Schmerz und die Menschen können sich damit identifizieren. Ich sehe es als meine Pflicht, mich selbst zu heilen, um damit anderen helfen zu können auch zu heilen“, verrät die Musikerin, die auch eine enge Beziehung zur Natur hat. „Man lernt viel über symbiotische Beziehungen, indem man Bienen und Blumen beobachtet“, so Aisha, die übrigens ihr eigenes Obst und Gemüse anbaut ...

Unser Anspieltipp auf ihrer neuen EP Road to Self ist „Unrefined“. Über das Lied verrät Badru: „Von Geburt a, bekommen wir all diese Vorstellungen mit, darüber was akzeptabel ist, was schön ist, was von Wert ist", sagt sie. „Wir kreieren unsere Identität um diese Standards herum, die uns mitgegeben werden. Und wir werden zu diesen künstlichen Menschen.“ www.facebook.com/aishabadrumusic