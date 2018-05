Kim Sanders mit Sommermucke

× Erweitern Foto: www.facebook.com/kimsandersofficialpage Kim Sanders

Kim Sanders' Stimme kennt man, wenn man Pop- und Dance-Musik mag.

Zusammen mit u. a. dem Captain Hollywood Project (größte Hits: „Impossible“, „More and More“, ...), Schiller, Loft und Culture Beat (größte Hits: „Der Erdbeermund“, „Inside Out, „Pay No Mind“, „Mr. Vain“ ...) landete Kim Sanders seit den 1990ern regelmäßig Erfolge. Jetzt hat sie einen neuen Klopper am Start: „Stop, Look & Listen“ als Chimera State feat. Kim Sanders. Ein „angehouster“ und absolut Strandtauglicher Sommerhit, der den Sprung raus aus den Klubs, und rein in die Verkaufscharts schaffen sollte. Hörenswert!

www.facebook.com/kimsandersofficialpage

Hier ist der Clip: