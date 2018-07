Live HH: Kiddo Kat

× Erweitern Foto: N. Constantinescu Kiddo Kat

Im April 2016, landet die Wahlhamburgerin Kiddo Kat über Nacht einen viralen Megahit im Internet, als sie mit einer Kollegin (Heidi Joubert) in eine Frankfurter S-Bahn steigt und mit nichts als einer Gitarre und einer Cajon innerhalb weniger Minuten den Wagon in ein Party-Abteil verwandelt. Seitdem ist viel passiert und es ging steil nach oben. Dieser Tage erscheint ihr Debüt-Album trägt den Titel „Piece of Cake“ – alle Zeichen stehen auf Erfolg. Am 12.7. ist sie live in Hamburg in der Hebebühne zu sehen.

www-kiddo-kat.de