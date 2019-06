Kerstin, Heather, Kylie ...

Vincent Lions Heather Nova Pearl

Heather Nova: „Pearl“

Willkommen zurück! 25 Jahre nach ihrem Chart-Debüt „Oyster“ ist Heather Nova mit einer Wucht von Album zurück, das „Oyster“ als Lieblingsalbum ihrer Fans ablösen könnte. Nova ist als Künstlerin weit gereist, um nun ein solches Statement in Form eines neuen rohen, schönen, leidenschaftlichen Stücks Rockmusik zu veröffentlichen, das jeden ihrer bisherigen Fans und Zuhörer begeistern wird.

Kylie Minogue

Hitreigen von der Minogue

Kylie ist die Meisterin der gewollt kitschigen, tanzbaren und auch etwas hektischen Popmusik.

Man denke nur an Charthits wie „Give Me Just a Little More Time“, „All the Lovers“, „Dancing“, „I Shoud Be so Lucky“, „In My Arms“ sowie „Can’t Get You Out of My Head“. Sie beherrscht aber auch die sanften Töne, was sie äußerst erfolgreich mit „Where the Wild Roses Grow“, „Tears on My Pillow“ und „Confide in Me“ bewies. Auf „STEP BACK IN TIME – THE DEFINITIVE COLLECTION“ versammelt sie ihre größten Erfolge. Ein neues TOLLES Lied gibt es auch: „New York City“. *rä

Foto: Universal Music Kerstin Ott

Kerstin Ott live

Die Sängerin von „Die immer lacht“, die bei der „Helene Fischer Show“ ein mutiges Statement setzte, kommt auf Tour! „Im Grunde sind wir alle nur Menschen, die nach dem gleichen Ziel streben: glücklich zu sein“, so Kerstin Ott über die universelle Botschaft von „Regenbogenfarben“. Es ist ein „lautes Ja zu Diversität und Menschlichkeit. Denn das Leben ist bunt – regenbogenfarbenbunt!“ Alle Termine findest du hier: www.semmel.de.

esc 2019

Eurovision Song Contest

Hier kannst du den 2019er „Eurovision Song Contest“ nochmals Revue passieren lassen, mitsingen, mitlachen und sogar dazu tanzen.

Ja, man hat das Gefühl, die ganze Welt rückt jedes Jahr am Abend vom Eurovision Song Contest zusammen, vor dem Fernseher, dem Computer oder am iPad. Wann sonst kann ein Transvestit, eine Trans*, eine Lesbe, ein Schwuler unter dem Schutz der „westlichen Welt“ im Scheinwerferlicht sein Innerstes ausleben?! *rä