DEINE COUSINE und ihre Freunde

KENNY WAYNE SHEPHERD

Die Zeiten, in denen der junge Revolverheld aus Louisiana mit seinen feurigen Gitarrensoli und seinem Songwriting jenseits aller Normen erstmals die Bluesrockszene der frühen 90er-Jahre aufmischte, liegen weit zurück. Der inzwischen 41-Jährige hat sich weiterentwickelt und taucht mit einer Ehrlichkeit, die nur durch Erfahrung und viele Meilen auf dem Tacho möglich ist, tief in menschliche Wahrheiten und Sorgen ein. Im Mai 2019 setzt er mit „The Traveler“ seine Reise fort.

SARAJANE

„Bullets out of Love“ ist eine kämpferische und soulige Hymne auf das Leben, das Gute und die Liebe, zu finden auf dem Album „FUEL“.

„Als ich in Hamburg-Altona* in meiner Wohnung saß, die Helikopter über mir kreisten und der Gestank von brennenden Autos ins Zimmer zog, war ich so wütend auf den Zustand der Welt, dass ich dachte, man muss jetzt etwas ändern“, verrät SaraJane. Also schrieb sie einen Protestsong. Und der ist so klasse wie das ganze Album! *rä www.sarajane.eu

YOUNG CHINESE DOGS

Das Album „The Quiet & The Storm“ entführt auf eine Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Es handelt von Abschied und Verlust, den richtigen Freunden und Türen, die sich öffnen, wenn man den Mut hat, andere zu schließen. Es ist in einer turbulenten Zeit entstanden. Birte Hanusrichter ist als Titelrolle der Fernsehserie „Jenny – echt gerecht!“ zwischenzeitlich zu einem bekannten Gesicht avanciert. Ihre Musik nimmt sie dabei immer mit, denn auch „Jenny“ singt mal einen YOUNG CHINESE DOGS-Song in einer Karaoke-Bar.

Foto: J. Schwendner

DEINE COUSINE

Im Titeltrack des gleichnamigen Albums „Attacke“ von DEINE COUSINE sind zwei Wahrheiten über Frontfrau Ina Bredehorn versteckt. Erstens: Ihre Musik bedeutet Energie und Krawall, DEINE COUSINE ist selbstbewusst, laut, das Gegenteil von zaghaft. Und trotzdem reflektiert „viel zu lange still“ auch die Jahre, in denen die Sängerin ihr großes Ziel kurz mal aus den Augen verloren hatte. Sie ist ein junger, weiblicher Campino, wie ihn der Rock gerade so dringend braucht. Ihre Lieder erzählen vom Weg des Zweifelns, vom Sich-Aufraffen, Nicht-unterkriegen-Lassen und dieser speziellen Magie von Nächten in schummrigem Licht. Für Ina hat sich der Weg in die Stadt gelohnt, sie lebt ihren Traum.