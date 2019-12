Katie Melua ★ Live in Concert

× Erweitern Foto: BMG Katie Melua

Katie Melua

„Fields of Gold“, „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing to Crazy“ oder „Piece by Piece“ – zeitlose Popmusik einer Ausnahmekünstlerin.

Am 13. Dezember erscheint mit „Katie Melua featuring Gori Women's Choir – Live in Concert“ eine aufwendige Zusammenstellung ihrer Kunst auf zwei CDs bei BMG. Die edle „Limited Edition“ bietet dem geneigten Fan zudem ein 84-seitiges Buch, welches neben bislang unveröffentlichten Aufnahmen von Fotografin Karni Arieli auch Illustrationen des Regieduos Karni & Saul sowie ein Vorwort von der Sängerin selbst beinhaltet. Unsere Anspieltipps sind „River“, „O Holy Night“ und „The Flood“.

www.katiemelua.com

Foto: Tetesh Ka Katie Melua

Katie Melua & Band – Live in Concert 2020

4.10.2020 Hamburg, Barclaycard Arena (Theaterversion)

5.10.2020 Berlin, Tempodrom

10.10.2020 München, Philharmonie im Gasteig

12.10.2020 Nürnberg, Meistersingerhalle

13.10.2020 Mannheim, Rosengarten

14.10.2020 Frankfurt, Alte Oper

22.10.2020 Kempten, bigBOX ALLGÄU

23.10.2020 Kassel, Stadthalle

24.10.2020 Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE

26.10.2020 Rostock, Stadthalle

27.10.2020 Hannover, Kuppelsaal (HCC)