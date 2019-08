Julian le Play ist zurück

× Erweitern Foto: Thunderberg Films & Kirk Morgan

Julian le Play

Seine Single „Millionär“ weckt Aufbruchsstimmung, die ansteckt, und liefert das mitreißende Auftakt-Statement eines neuen und aufregenden Abschnitts im Schaffen dieses einzigartigen Singer-Songwriters.

Wer Julian noch nicht kennt …

Julian le Play, bürgerlich Julian Heidrich, kommt aus dem schönen Wien und hat bereits 3 Alben veröffentlicht. Die Alben „Melodrom“ und „Zugvögel“ sind in Österreich bereits Gold gegangen und zwischen 2013 - 2017 gewann er für seine musikalischen Werke & sein Schaffen mehrfach den Amadeus-Award (u. a.. für „Album des Jahres“ und „Künstler des Jahres“). Demnach ein alter Hase im Geschäft, der bereits eine große Fanbase in Österreich hat, aber auch eine solide Anzahl an Followern in Deutschland aufbauen konnte.