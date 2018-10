Joris „Ich hatte gar nicht daran gedacht, auf die roten Teppiche zu kommen.“

Und plötzlich hat es wirklich geklappt, fast als hätte es gar nicht anders laufen können. Man ist erfolgreich. Gleich mit dem ersten Album „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ auf Platz 3 der Charts und alle Welt kennt einen. Am 5. Oktober erscheint „Schrei es raus“.

× Erweitern Foto: Klaus Sahm Joris

Doch selbst wenn es, wie bei Joris, so wirkt, als hätte er sein Leben lang darauf hingearbeitet – inklusive Ausbildung zum Instrumentenstimmer und dem Studium an der Popakademie in Mannheim –, ist es dann doch ein kleines Wunder. Und wie er selbst sagt, „nur weil man Musik macht und sich für alles drumherum schon immer interessiert hat, heißt das ja noch nicht, dass man auf einer Bühne stehen darf.“ Ihm ist klar, was für ein Glück das ist. „Ich glaube nicht, dass man den musikalischen Erfolg so planen kann. Da gehört der Zeitgeist dazu, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit und so vieles mehr. Und natürlich ist es die große Erfüllung des Traums für mich als Musiker, wenn ich plötzlich auf den großen Festivals, wie dem Hurricane oder Deichbrand spielen darf, von denen ich immer geträumt hab.“

Vielleicht war es seine Offenheit und die damit einhergehende Einstellung, die ihm geholfen hat, denn einerseits hat er immer Musik gemacht und immer Musik geschrieben, aber ebenso lebte er intensiv eine Phase, in der er sich vorstellen konnte, hinter den Kulissen zu landen und dort ebenso voll und ganz aufzugehen. Darum findet er es manchmal auch absurd, wenn er über rote Teppiche geht und im Blitzlichtgewitter steht, obwohl er bisher jedes Angebot, Teil von Fernsehjurys zu werden, ausgeschlagen hat und so viele Menschen gar nicht wissen, wie er aussieht. „Ich hatte gar nicht daran gedacht, auf die roten Teppiche zu kommen. Deswegen würde ich mich nicht verdrehen … aber es ist dann doch ein schöner Moment, wenn man wie bei einer 1LIVE Krone dabei sein darf. Und man weiß, danach gibt es echt eine gute Party“, lacht er. „Das ist dann schon okay.“

Über sein neues Album sagt er einfach: „Es ist progressiver geworden, mehr nach vorne und mit mehr Mut zur Verrücktheit.“ Das hat viele Gründe – wie die Erfahrung des Tourens und die völlig neuen Möglichkeiten, die sich für ihn nun ergeben, wo er in den besten und gut ausgestatteten Studios arbeiten kann. Aber auch das selbst gemachte Umfeld war wichtig. „Ich war ein paar Monate weg zum Schreiben in Spanien. Wir haben uns dort ein kleines Studio gebaut und viel Neues ersponnen.“ Natürlich kann man in so einem Umfeld auch schnell prokrastinieren, sich verzetteln oder abgelenkt sein. Wie war denn die Arbeitsmoral? Joris lacht: „Es waren auch viele Freunde da, das Haus war immer irgendwie voll. Und wir nahmen uns viel Zeit zum Essen oder auch zum Feiern. Aber trotzdem haben wir es geschafft, jeden Tag zwei bis drei Stunden in einem tollen Spirit zusammenzukommen. Das ist dann oft auch besser, als den ganzen Tag im Probenraum zu sitzen. Es hat mir geholfen, ein bisschen zu reisen und weg zu sein, gute Gespräche zu führen, rauszugehen – mit dieser neuen Energie war viel Platz für neue Musik und Kreativität da.“

Diese Energie haben sie dann auch perfekt umgesetzt – mit „Schrei es raus“ wird Joris definitiv nicht verloren gehen.