Joel von Lerber an der Harfe

Foto: D. Reisler Joel von Lerber

Joel von Lerber wurde 1991 in Basel geboren, schon im Alter von sechs Jahren erhielt er seinen ersten Harfenunterricht an der Musikschule Konservatorium Bern. Vor zehn Jahren begann Joel sein Bachelorstudium an der Musikakademie Basel, welches er 2012 mit dem Bachelor of Arts abschloss.

2014 folgte der Master of Arts (Performance) an der Zürcher Hochschule der Künste und 2016 der Master of Music an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Hier wurde Joel von Lerber anschließend ins Studienprogramm zum Konzertexamen aufgenommen. Die Konzertprüfung legte der Harfenspieler im Mai 2019 ab, schon bald erscheint seine erste CD namens „Harp“. „Da hat durchaus etwas Mut dazugehört, das via Crowdfunding zu stemmen. Aber schon nach zwei Tagen hatte ich mein Ziel erreicht und die CD konnte produziert werden“, so der Musiker.

www.costarecords.com