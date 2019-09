Jax Jones „SNACKS“

Dieser Brite macht alles richtig. Zusammen mit Künstlern wie Years & Years oder auch Jess Glynne komponiert der erst 32 Jahre junge Londoner einen Klubhit nach dem anderen.

Und das ohne sich zu wiederholen oder zu enttäuschen. Timucin Fabian Kwong Wah Aluo, so sein bürgerlicher Name, wird zurecht gefeiert! Gerade erschien sein Pop-Art-geherztes housiges Debütalbum, das aufgrund der Vorbestellungen schon mit Silber ausgezeichnet wurde. Wir gratulieren!

„Als ich aufwuchs, studierte ich alles, was Timbaland oder Neptune veröffentlichten! Ich träumte eines Tages, dass ich selbst Tracks machen könnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages mein eigenes Künstleralbum veröffentlichen und mit so vielen unglaublichen Mitarbeitern zusammenarbeiten würde. Ich hatte alle möglichen Höhen und Tiefen auf dem Weg, dieses Album ist der größte Erfolg von allen. Und an Tag eins Silber für einen Tanzkünstler zu holen, ist umwerfend.“ Jax Jones