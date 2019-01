Jack Savoretti: neues Video

Am 15.3.19 erscheint das neue Jack-Savoretti-Studioalbum „Singing to Strangers“

Jack Savoretti enthüllt heute seinen neuen Clip. Das Video zu „Candlelight“ wurde in Rom in den historischen Cinecitta Filmstudios unter der Regie von Charles Mehling gedreht.

„Ich möchte Rom und Italien von Herzen danken, die mich mit der Musik und all den erstaunlichen Kinos, mit denen ich aufgewachsen bin, zu diesem Album inspiriert haben.“, sagt Jack. „Es ist eine Art Hommage an die italienische Kultur, meinen Vater und den Vater meines Vaters. Es ist wichtig, dass wir uns an unsere Wurzeln erinnern und sie feiern. Meine liegen tief in einer romantischeren Zeit der europäischen Geschichte.“