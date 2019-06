Interview: Adel Tawil „Alles lebt“

× Erweitern Foto: S. Magnani Adel Tawil

Im Erdgeschoss des feinen Hamburger Hotels „The Fontenay“ befindet sich eine Bibliothek. Adel Tawil, wie immer in Sneakers plus lässigen Klamotten unterwegs, schlägt vor, dort das Interview zu machen. Im Gespräch sprudeln die Worte förmlich aus ihm heraus. Sein Redeschwall ist Zeugnis seiner Bodenständigkeit, Überheblichkeit liegt einfach nicht in seinem Naturell.

Darum ruht sich der Sänger nicht auf seinem Erfolg aus – zählt man die Verkaufszahlen seiner früheren Band Ich+Ich und seiner beiden Soloalben zusammen, kommt man auf fast drei Millionen abgesetzte Tonträger –, sondern spricht mit so viel Enthusiasmus über seinen nun erscheinenden dritten Langspieler „Alles lebt“, als stünde er gerade erst am Anfang seiner Karriere.

Dabei gilt der gebürtige Berliner längst als Pop-Sensation. Wenn er Musik macht, beweist er in jederlei Hinsicht Fingerspitzengefühl. Mit dem Duisburger Produzenten Juh-Dee hat er diesmal einen etwas anderen Sound kreiert, der zwischen Pop und Urban oszilliert. Beats etablieren das Liebeslied „1000 gute Gründe“ auf dem Dancefloor. Das Trennungsstück „Hawaii“ speist sich aus pulsierenden Rhythmen, dazu steuert der Rapper Bausa seinen Sprechgesang bei. Die sphärische Ballade „Neues Ich“ schlägt ein für manche Leute vielleicht unerwartetes Kapitel im Leben des Adel Tawil auf und erzählt davon, wie es sich für den 40-Jährigen anfühlt, jetzt Vater zu sein: „Ein Kind zu haben ist für mich das Allerschönste.“

Solche Empfindungen seziert er in seinen Songtexten poetisch mit Sätzen wie „Die Liebe zieht bei uns zuhause ein. Mit dir ist klar, dass sie für immer bleibt. Leben macht wieder Sinn, du bist mein Hauptgewinn.“ Der Titel „Wohin soll ich gehen“ beschäftigt sich dagegen mit Rassismus. Bei „Atombombe“ heulen nicht umsonst Sirenen auf. Die Initialzündung für diese Nummer gab eine Schrecksekunde, nein, besser: 38 Minuten voller Anspannung, die gefühlt eine Ewigkeit dauerten. Als Adel Tawil mit Freunden auf Hawaii unterwegs war, kriegten alle plötzlich eine Nachricht auf ihre Mobiltelefone: „Achtung! Raketenalarm! Suchen Sie Schutz! Das ist keine Übung!“ Um sie herum brach Panik aus, verzweifelte Eltern wollten ihre Kinder in Sicherheit bringen. Auch den Musiker selbst packte die Furcht: „Obwohl wir versuchten, die Situation mit lockeren Sprüchen aufzulockern, spürte ich so eine Urangst.“ Zum Glück kam schließlich Entwarnung – jemand im Raketenabwehrzentrum der USA hatte einen Fehler begangen.

Eine prägende Erfahrung war das trotzdem. Man könnte fast meinen, auf Adel Tawil liege in einer Kreativphase eine Art Fluch. Bereits 2013 geriet er während eines Flugs von Los Angeles nach London wegen eines Blinddarmdurchbruchs kurz vor der Veröffentlichung seines Solodebüts „Lieder“ in eine lebensbedrohliche Situation. 2016 brach er sich im Ägypten-Urlaub bei einem Sprung in den Pool seinen ersten Halswirbel vierfach, eine solche Verletzung endet oft tödlich. Dieser Unfall ereignete sich exakt in der Zeit, in der er an seinem zweiten Werk „So schön anders“ arbeitete. Kein Wunder also, dass seine Freunde und er den Raketenalarm während der Produktion seiner jüngsten Platte sehr ernst nahmen: „Alle waren echt besorgt und dachten: ‚Wenn wir gleich wirklich sterben, muss Adel schuld daran sein.‘“

