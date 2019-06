Inner City mit neuer Single

Inner City 2019

Das legendäre House-Projekt hat 2019 endlich wieder etwas Neues am Start.

Gerade erst waren Inner City mit all den alten Hits erfolgreich auf Tour, jetzt kommt neue Musik.

„Need Your Love“ ist das erste neue Lied seit langer Zeit. Das groovige Stück ist eine housige Nummer, wie man sie sich erhofft hat – voll und ganz Inner City mit klasse Vocals von Sängerin Steffanie Christi'an.

„Wenn ich an die Anfänge der Gruppe zurückdenke ... Ich hätte nie geahnt, wie alles werden würde. Jetzt mit meinem Sohn Dantiez an meiner Seite, der uns mit großartiger Musik in die Zukunft führt. Es wird auf jeden Fall aufregend!“ DJ Kevin Saunderson

Inner City 1992

Produzent war und ist DJ Kevin Saunderson aus Detroit, der zusammen mit Juan Atkins, Derrick May und wechselnden Sängerinnen seit dem 1988er-Erfolg „Big Fun“ die Klubs zum Toben bringt. Seit einigen Jahren mit dabei ist sein Sohn Dantiez, er überzeugte auch schon live als zweiter Mann an den Musikmaschinen bei der aktuellen Tour. Kennen wirst du sicherlich Klubhits wie „Good Life“, „Do Ya“, „Pennies from Heaven“, „Future“, „Your Love“, „Praise“ oder auch „Hallelujah“ und „Ain't Nobody Better“.

