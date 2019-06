Im Museum: Amanda Lear

× Erweitern Fotos: Ariola Records Amanda Lear

Amanda Lear „Sweet Revenge“ war Amanda Lears zweites Album, nachdem sie zuvor mit der LP „I’m a Photograph“ und Hits wie „Tomorrow“, „Blood & Honey“ und „Queen of China-Town“ in Europa und Asien abgeräumt hatte.

Am 29. Juni eröffnet im Museum Aschersleben eine ganz spezielle Ausstellung. Im Rahmen von „Private Schätze im Museum“ dürfen dort Sammler zeigen, was ihnen am Herzen liegt.

Und im Fall von Frank ist das Amanda Lear. Neben vielen Bildern, Musik und Informationen und wird der Fan auch ein „von ihr geschriebenes Manuskript zum Album Sweet Revenge“ zeigen. Die Disco-Diva hatten eben auch ihre Fans in der DDR, am Rand vom Harz, in Sachsen-Anhalt! Nicht ohne Grund trat sie auch in DER DDR-Fernsehsendung überhaupt auf, im „Ein Kessel Buntes“.

29.6., „Private Schätze im Museum“, Museum Aschersleben, Markt 21, Aschersleben, 19 Uhr, www.aschersleben-tourismus.de

Bild: Pierre et Gilles, 1980 Amanda Lear

„Queen of China-Town“ Amanda Lear wurde vermutlich 1939 in Hongkong geboren, bekannt wurde sie als Model und Muse des Malers Salvador Dalí. Berühmt wurde sie dann als Sängerin mit Hits wie „Follow Me“, „The Sphinx“, „Fever“, „Egal“ und „Fashion Pack (Studio 54)“. Seit den 1980er-Jahren ist Amanda Lear vor allem in Italien und Frankreich als TV-Moderatorin erfolgreich, landet aber immer wieder Charterfolge wie etwa „Paris by Night“. www.instagram.com/amanda.lear