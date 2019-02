Hozier setzt an zum Comeback

× Erweitern Foto: E. Cooke Hozier

Hozier

Mit dem Album „Wasteland, Baby!“ meldet sich der stimmstarke Bartmann überzeugend zurück.

Der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aus dem irischen County Wicklow zählt Pink Floyd, Nina Simone und Billie Holiday zu seinen Inspirationsquellen, auch in Sachen Lyrik:

„Die Texte sind immer noch das, wofür ich bei meinen Songs am längsten brauche und woran ich auch am härtesten arbeite. Sie sind mir am wichtigsten.“ Das hört man der Platte an! Unsere Anspieltipps sind „Movement“ (der Hit zum Album), „Dinner & Diatribes“ sowie „To Noise Making (Sing)“. Sehr gut.