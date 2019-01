Chill-out: Weniger düster

× Erweitern Foto: M. Rädel Natur Wald Pilze

Shimmer – A Selection by Boozoo Bajou Vol. 2

Die erste Mix-Compilation des Nürnberger Duos Boozoo Bajou ist nach eigener Aussage recht düster geraden. Die zweite Musiksammlung „Shimmer – A Selection by Boozoo Bajou Vol. 2“ kommt etwas leichter daher.

„Wir dachten, dass Volume 2 etwas freundlicher werden sollte. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der es beim DJing und Kompilieren um das Erzählen einer Geschichte ging. Heute fühlt es sich an, als ob ein paar technische Skills und eine große Festplatte ausreichen. Wir hoffen, dass ‘Shimmer’ etwas vom freien Geist der analogen Klubära in die digitale Gegenwart holen kann“, verrät dazu Florian Seyberth, der eine Teil des Duos. Unsere Anspieltipps sind die klasse Oldies „Tarbox Poltergeist“ von Entourage (folkig) und „On a trouvé...“ von Isabelle Mayereau (Musikkunst von 1980).

Fun Fact: Nur hier zu finden ist Boozoo Bajous Track „Shimmer“.