Neues von Heather Small – M People

„One Night in Heaven“, „Angel St“ oder „Search for the Hero“, ihre Stimme kennt man weltweit. Mit „Proud“ kommt dieser Tage eine housige Soul-Nummer raus, die das Zeug zur CSD-Hymne hat.

Heather Small war und ist die Stimme von M People (auch wenn diese Band seit 1999 keine Musik mehr veröffentlicht) – und sie schrie auch 1989 eine Version von Black Box’ „Ride on Time“ ein.

Diese erschien in den Ländern, in denen die Samples von Loleatta Holloway nicht genutzt werden durften – das Stück besteht ja aus Samples. Im Mai 2019 erscheint nun Heather Smalls 2000er-Hit „Proud“ neu. Mit neuen Remixen, mit neuen Vocals und in vielen guten Versionen.

„What have you done today to make you feel proud? It's never too late to try / What have you done today to make you feel proud? / You could be so many people / If you make that break for freedom / What have you done today to make you feel proud?“

Heather Small