HappyHousePop ★ Jess Glynne

Gerade ist Jess Glynne mit den Spice Girls erfolgreich auf Tour. Jetzt hat sie auch eine neue Single am Start.

„One Touch“ von Jess Glynne & Jax Jones erinnert ein bisschen an die Hits von Yazz oder auch Inner City, ist aber keine Kopie!

Vielmehr ist das Lied eine textlich starke lebensbejahende Hymne, ein klubtauglicher Burner mit satten Piano-Klängen und derben House-Beats.

Das Thema des Videos ist ernst: Kindpflegschaft

Die Organisation The Fostering Network dazu: „Wir freuen uns, dass Jess sich entschieden hat, die Aufmerksamkeit auf ein so wichtiges Thema wie Kindpflegschaft zu lenken. Mit 65.000 Kindern, die allein im UK in Pflegefamilien leben, muss die Gesellschaft als Ganze verstehen, welchen Unterschied Kindpflegschaft für ihr Leben machen kann und dies ist eine großartige Plattform, um das Konzept der Kindpflegschaft einem neuen Publikum näherzubringen. Während es für manche Kinder langfristig die beste Option ist, in einem Kinderheim zu leben, wissen wir, dass es für die meisten Pflegekinder das Beste ist, mit einer Pflegefamilie zu leben. Das ist der Grund, weshalb wir allein in diesem Jahr 8.600 weitere Pflegefamilien im UK benötigen, und es ist fantastisch, dass dieses Video zeigt: auch junge, alleinstehende Menschen können eine Kindspflegschaft übernehmen.“

Angesprochen auf ihre Hits wie etwa „Real Love“ mit Clean Bandit oder auch „Hold My Hand“ und „All I Want“ sagt Jess: „Ich liebe alles, was ich getan habe, aber ich bin keine reine House-Diva! Klubmusik habe ich im Herzen, aber von einer Gitarre begleitet singen mag ich auch ... Ich trete sehr gerne live auf. Ich habe eine Band, mit der toure ich.“ In der Tat ist die „Rather Be“-Sängerin auch sehr vielseitig. So landete Jess 2018 einen weiteren Nummer-1-Hit: „These Days“ mit Rapper Macklemore. www.instagram.com/jessglynne