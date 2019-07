Newcomer: GRIFF

GRIFF

Manchmal hört man sich die ganzen neuen Lieder an, die warten, die Charts zu erobern und denkt sich: Alles klingt gleich. Ein bisschen Deep House, ein bisschen Vocoder, etwas Trap und dann noch viel, viel Bubblegum.

Und dann gibt es Künstlerinnen wie GRIFF, die einem dem Glauben an den musikalischen Nachwuchs zurückgeben. Keine Marionette bekannter Producer, nein, eine echte Künstlerin, die an ihrer Kunst hart arbeitete, nicht an ihrem (übrigens makellosen) Aussehen.

„Ich weiß nicht, was andere Kids gemacht haben“, erzählt die Tochter chinesischer und jamaikanischer Eltern aus Watford über ihre Jugend. „Du kommst nach der Schule heim, versuchst in sechs Stunden einen Song zu schreiben, und ehe du dich versiehst, ist Schlafenszeit.“ Die Arbeitswut hat sich ausgezahlt, ihr Lied „Mirror Talk“ ist klasse!