Granada mit „Ge Bitte“

Ziemlich erfolgreich mit Millionen Plays und Visits bei den Streaminganbietern, starteten Granada im letzten Jahr mit ihrer Karriere. Nun erscheint das zweite Album und kann sich hören lassen.

× Erweitern Foto: Carina Antl

„Ge Bitte“ ist ein Austrozismus*, der auf hochdeutsch übersetzt soviel bedeutet wie: „Ich bin nicht mit Ihrem Handeln und Denken einverstanden“. Sänger Thomas Petritsch lässt wieder eine gehörige Portion unterschwelligen Zynismus in seine Texte einfließen und übt so ganz beiläufig Gesellschaftskritik, während die Melodien und Arrangements typisch Deutschpop sind und zum Mitsingen animieren. Dies ist auch ein Verdienst des „Die Ärzte“- und „Sportfreunde Stiller“-Produzenten Oliver Zülch, der den Feinschliff an „Ge Bitte“ vornahm.

www.granadamusik.com

TOUR 2018

19.11.2018 Zürich, Bogen F (CH)*

20.11. 2018 Freiburg, Jazzhaus (DE)*

21.11. 2018 Stuttgart, Club im Wizemann (DE)*

22.11.2018 Wiesbaden, Kesselhaus (DE)**

23.11.2018 Hannover, Lux (DE)**

24.11.2018 Köln, Luxor (DE)**

26.11.2018 Dresden, Groove Station (DE)**

27.11.2018 Leipzig, Naumanns (DE)**

28.11.2018 Hamburg, Nochtspeicher (DE)**

29.11.2018 Berlin, Lido (DE)**

01.12.218 Ingostadt, Festival (DE)

02.12.2018 Regensburg, Mälzerei (DE)**

03.12.2018 Erlangen, E-Werk (DE)**

04.12.2018 Augsburg, Neue Kantine (DE)**

06.12.2018 Linz, Posthof (AT)*

07.12.2018 Graz Orpheum (AT)**

08.12.2018 Saalbach, Bergfestival (AT)

11.12. 2018 München, Muffathalle (DE)**

12.12.2018 Salzburg, Rockhouse (AT)**

15.12.2018 Wien, Arena (AT)*

*Als Austriazismus bezeichnet man einen Ausdruck, der in den in Österreich verbreiteten sprachlichen Varietäten des Deutschen Verwendung findet und im übrigen deutschen Sprachgebiet entweder als typisch österreichisch wahrgenommen wird oder nicht üblich oder unverständlich ist. (Quelle)