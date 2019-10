Wieder da: 808 State

× Erweitern 808 State

Foto: WEA 1989: Martin Price, Graham Massey, Andrew Barker und Darren Partington waren 808 State

„In Yer Face“, „The Only Rhyme That Bites“ oder auch „One in Ten“ sowie „Ooops“ mit Björk, die Musik von Graham Massey, Martin Price und Gerald Simpson* aka 808 State füllt die Dancefloors.

Und das bis heute, obwohl die Künstler schon 1987/1988 an den musikalischen Start gingen. Ihre 1989er-Klassiker „Pacific State“ begeistert auch heute noch in den Klubs!

Und jetzt sind sie wieder da. Mit dem großartigen Album „808 State Transmission Suite“, das am 11. Oktober erscheinen soll. Unsere Anspieltipps sind „Landau“, „13 13“, „Westland“ sowie „Pulcenta“ und „Tokyo Tokyo“. www.808stateofficial.com

*Gerald ist auch als A Guy Called Gerald äußerst erfolgreich, bei 808 State ist er nicht mehr dabei.