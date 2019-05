♀ Grace Jones + Cher + Kylie Minogue

× Erweitern Fotos: Warner Music und Island Records Nicht nur bei Dragqueens beliebt: Grace, Cher und Kylie

Drei Künstlerinnen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch das Trio hat eins gemeinsam: Im Mai haben die Künstlerinnen Geburtstag!

Grace Jones "Do or Die" 1978

Los geht der Wiegenfestreigen mit der Frau, die eine der ersten war, die sich traute, nicht heteronormativ gekleidet und kommunizierend vor die Kameras und auf die Bühnen zu gehen: Grace Jones. Am 19. Mai 1948 wurde sie geboren – bis heute ist die Sängerin von Klassikern wie „Slave to the Rhythm“ und „La vie en rose“ ein Vorbild für Sterne wie Lady Gaga. Besonders schön: Bald will das ehemalige Model Grace Jones wieder Kunst veröffentlichen. Wahrscheinlich Musik.

Am nächsten Tag schon feiert Cher ihren Geburtstag. Geboren wurde sie (vermutlich) am 20. Mai 1946. Im Laufe ihrer Karriere hat die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin so viel große Unterhaltungskunst abgeliefert (von Hits wie „Believe“ und „Half Breed“ über „We All Sleep Alone“ sowie „I Got You Babe“ bis hin zu Filmen wie „Silkwood“ und „Tee mit Mussolini“), dass man ihr auch ihr letztes ABBA-Coveralbum verzeiht – okay, „One of Us“ darauf ist super.

Am 28. Mai ist dann Kylie Minogue dran. Geboren wurde sie 1968 und ist damit die Jüngste der Diven. Frau Minogue ist die Meisterin der gewollt kitschigen, tanzbaren und auch etwas hektischen Popmusik – man denke nur an Hits wie „All the Lovers“, „Better the Devil You Know“ sowie „Can’t Get You Out of My Head“, beherrscht aber auch die sanften Töne, was sie äußerst erfolgreich mit „Where the Wild Roses Grow“, „Flower“ und „Confide in Me“ bewies. Angefangen hat sie als Schauspielerin und das lässt sie sich auch bis heute nicht nehmen.

Allen drei Kreativen wünschen wir nur das Beste! Und danken für die Inspiration und Zerstreuung.