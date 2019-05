× Erweitern Gloria Gaynor „Testimony“

Womöglich wird es das letzte Album der Ausnahmesängerin, immerhin wird sie im September 70 Jahre alt.

„Testimony“ ist ein souliges Gospelalbum und eine musikalische Rückkehr zur ihren Wurzeln, der Kirchenmusik. Unsere Anspieltipps sind „Amazing Grace“ und „Talkin' 'Bout Jesus (feat. Yolanda Adams)“. Bei ihrer erfolgreichen Tour 2018 gab es erste Kostproben vom Album, auch verriet sie, dass das Werk ein Herzenswunsch von ihr gewesen sei. „Testimony“ bringt uns Gloria stimmstark wie eh und je nach Hause, ein Hörgenuss! Und hoffentlich kein Abschied.

Gloria Gaynor 1982

Seit 1974 landet Gloria Gaynor in schönster Regelmäßigkeit immer wieder hoch in den Charts, vor allem in den Klubcharts kann die der Szene extrem zugetane Christen-Diva abräumen.

Zu ihren größten Erfolgen zählen „Reach Out, I'll Be There“, „I Will Survive“, „Never Can Say Goodbye“, „Oh What a Life“ (mit Alex Party), „I Am What I Am“, und „Last Night“ (mit Giorgio Mororder). 2001 erreichte sie mit „Just Keep Thinking About You“ Platz 1 der US-Danceharts, diesen Erfolg konnte sie 2002 mit „I Never Knew“ wiederholen. www.facebook.com/GloriaGaynor