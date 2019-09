☆ Alles Gute, Gloria Gaynor!

× Erweitern Gloria Gaynor „Testimony“

Foto: Polydor Gloria Gaynor 1975/1976 Gloria Gaynor in den 1970ern

Wir gratulieren der Disco- und Soul-Legende zum Wiegenfest. Am 7. September wird die Stimme von Hits wie „I Am What I Am“ und „Never Can Say Goodbye“ schon 70 Jahre alt.

Und Gloria Gaynor ist (trotzdem) immer noch ohne Pause erfolgreich auf Tour – und veröffentlichte dieses Jahr auch ein von den Kritikern gefeiertes und in den US-Charts sehr gut platziertes Gospel-Album: „Testimony“. Hut ab, vor so viel Können, Stimme und Liebe zur Kunst. Alle Gute!

„Es ist mir ein Privileg und eine Ehre, mit diesem Song Menschen in aller Welt zu begeistern – Menschen jeder Nation, Ethnie, Herkunft, Hautfarbe oder Alters – Sie alle singen und leben gemeinsam mit mir die Idee von I Will Survive“ Gloria Gaynor

Gloria Gaynor

Gloria Gaynor schafft es seit den 1970ern immer wieder hoch in die weltweiten Hitlisten. Zu ihren größten Erfolgen zählen neben den oben erwähnten Charterfolgen Lieder wie „I Will Survive“, „Reach Out, I'll Be There“, „Let Me Know (I Have a Right)“, „(If You Want It) Do It Yourself“ sowie „Last Night“ (mit Giorgio Moroder) und „How High the Moon“. 2001 erreichte sie mit „Just Keep Thinking About You“ Platz 1 der US-Danceharts, diesen Erfolg konnte Gloria Gaynor 2002 mit „I Never Knew“ wiederholen. www.facebook.com/GloriaGaynor