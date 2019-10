Fritz Kalkbrenner „Kings & Queens“

× Erweitern Der House-Meister meldet sich zurück

Fritz Kalkbrenner

Endlich neue Musik von Fritz Kalkbrenner! Heute erscheint mit „Kings & Queens“ der erste Vorbote zu seinem neuen Album namens „True Colours“, das im Frühjahr 2020 erscheinen soll.

„When the sun goes down (...) we go up (...) / When the sun goes down (...) we'll be safe and sound (...)“

Das Lied ist ein leicht melancholischer House Track mit wie immer sehr souligen Gesangsparts, das man sowohl vor, nach und auf einer Party hören kann (und will!). Das Lied sei ein Appell an ein „gesellschaftliches Bewusstsein in schwierigen Zeiten“ – da stimmen wir gerne mit ein. Willkommen zurück! Fritz auf YouTube

Er muss sich schon lange nicht mehr hinter seinem großen Bruder Paul verstecken, der Fritz. Der 1981 geborene Berliner war Mitproduzent und Stimme des 2009er-Überhits „Sky and Sand“ und landete danach weitere Hits, etwa „Get a Life“, „In This Game“ und „Back Home“. Seine Stärken sind neben all der Soundfrickelei und dem Komponieren vor allem der soulige Gesang, der seine Nummern noch viel besonderer macht. Es sind eben nicht instrumentale Tracks zum Feiern, es sind Lieder, auf die man sich auch in einer ruhigen Minute einlassen kann. www.facebook.com/fritzkalkbrennerofficial