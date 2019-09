Freddie Mercury: Box für Sammler

Freddie Mercury

Gestern wäre er 73 Jahre alt geworden, der Queen-Frontmann, der der Welt mit seiner Band Hits wie „We Are the Champions“, „Bohemian Rhapsody“ oder auch „Another One Bites the Dust“ und „I Want to Break Free“ schenkte. Jetzt erscheint eine dicke und umfassende Box, die sich dem Solowerk von Freddie Mercury widmet.

Ab dem 11. Oktober wird „Never Boring“ zu haben sein, eine Box, die das gesamte Spektrum seines musikalischen Solo-Schaffens abdeckt.

Foto: CBS Records International freddie Freddie Mercury 1985

„Ich hatte so viele Ideen, die geradezu aus mir herausgeplatzt sind“, kommentierte Freddie Mercury einst sein Solo-Bestrebungen, „und es gab so viele klangliche Regionen, in die ich aufbrechen wollte, nur konnte ich das unmöglich im Rahmen von Queen machen. Ich wollte zum Beispiel auch Dinge wie Reggae-Rhythmen einbeziehen, und ich habe ein paar Songs mit einem Orchester gemacht.“

Drei CDs mit insgesamt 32 Tracks (darunter „Barcelona“, „Love Me Like There’s No Tomorrow“ und „I Was Born to Love You“), einer Blu-Ray und einer DVD mit 13 Promo-Videos sowie einem Interview. Dazu gibt es ein 120-seitiges 25x25 cm großes Hardcover-Buch mit Fotos.

Fun Fact: Der Queen-Hit „Radio Ga Ga“ inspirierte Lady Gaga zu ihrem Künstlernamen