Satte Beats: Felix & Salvador Santana

× Erweitern Felix Panic Mode

Felix #1 Das bisher einizige Album von Felix ist inzwischen eine legendäre Rarität

Foto: Michael Piccirilli Felix

Felix, der Produzent von Hits wie „It Will Make Me Crazy“ und „Don't You Want Me“, hat einen neuen Track am Start: „Panic Mode“ zusammen mit Salvador Santana.

„I can set you free/I can set you free, if you come with me/I can set you free“ die Vocals, begleitet von tighten Raps, ergeben zusammen mit den treibenden, aber doch relaxt-groovenden Techno-House-Beats eine starke Nummer, die auf keiner Party mit Anspruch fehlen sollte. Irgendwie düster, aber dann doch gute Laune verbreitend – und 100%ig tanzbar!

Felix landet seit 1992 regelmäßig Klub- und Charthits, am bekanntesten sind natürlich „It Will Make Me Crazy“, „Stars“ und „Don't You Want me“. Mit Tracks wie „F*ck That (Keep It Real)“, „Give You My Heart“ und „Reaching for the Top“ kann er sich aber auch immer wieder gut in den Charts platzieren.

Hier geht es zur Musik:

Panic Mode

soundcloud.com/felixofficialmusic

www.instagram.com/felixofficialmusic