× Erweitern Foto: N. Kantor Felix Jaehn ★ CSD Berlin

Felix Jaehn begleiten wir schon einige Jahre. Der Musiker, der uns Hits wie „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ mit Jasmine Thompson und „Cheerleader“ schenkte, ist jetzt auch beim Berliner CSD dabei.

„Ich freue mich sehr, dieses Jahr beim CSD aufzutreten, um in Berlin mit Menschen aus der ganzen Welt Pride zu feiern! Der Christopher Street Day 2018 ist für mich nicht nur meine Premiere auf der CSD-Bühne, sondern auch der erste, den ich erleichtert und stolz mitfeiern* kann!“, verrät der 1994 geborene gebürtige Hamburger.

Am 28. Juli ist Felix beim Demo-Finale des Berliner CSDs auf der Bühne zu erleben. Wir freuen uns drauf!

Fun Fact: Zusammen mit der queeren Musikerin Alma hatte Felix schon einen weltweiten Hit: „Bonfire“

*Felix Jaehn hatte Anfang des Jahres sein bisexuelles Coming-out