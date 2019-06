Fancy: Jubiläum

× Erweitern Fancy

Fancy ist hier gleich zweimal zu sehen

Vor 35 Jahren erschien „Slice Me Nice“ von Fancy. Das ist jener Sänger Jahrgang 1946, der vor allem in den 1980ern europaweit Erfolge feiern konnte. Los ging alles im Juni 1984 mit „Slice Me Nice“, ein Stück, das sich mehr als deutlich an „Passion“ der Flirts orientierte (die schlugen 1985 zurück und verwendeten die Melodie von „Slice ...“ für ihren Hit „Helpless (You Took My Love)“).

„I'm like a cake that wants to be baked / I'm like a pie made for hungry guys / My body's burning like a flame that's blue“ Fancy

Fancy

Es folgten weitere Schlager mit Discobeats wie 1986 „Lady of Ice“ und „Bolero“ sowie 1988 „Flames of Love“. Fancy, einst als Diva Tess unterwegs, verschwand in den 1990ern etwas aus dem Blick der westeuropäischen Öffentlichkeit, hatte aber 1998 ein kurzes aber erfolgreiches Comeback mit dem „Mega Mix“ und einer „Best of“-CD. Immer noch und oft erfolgreich ist Fancy weiterhin in Osteuropa und Asien ...

Fun Fact: Im September 2013 zog FANCY für 12 Tage ins „Promi Big Brother“-Haus ein.

fancy-online.com