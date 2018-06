Eurythmics auf Vinyl

× Erweitern Foto: www.facebook.com/eurythmics Eurythmics

Gleich drei Alben der legendären Band erscheinen als Neuauflage (180 Gramm LPs). Hierfür wurden die ursprünglichen Halbzoll-Bänder neu remastert!

„Ich muss schon sagen, dass ich über die jüngste Flut von übersexualisierten Performances und Videos beunruhigt und bestürzt bin“, so die seit den 1980ern erfolgreiche Sängerin Annie Lennox, als sie auf aktuelle Popmusik angesprochen wurde. Und sie ist keine Spießerin! Immerhin ist sie a) schon immer ein queeres Role Model gewesen (kurze Haare, Herrenanzüge, Hosen, barocke Roben... ) und b) ist sie eine gute Freundin von Madonna.

Es kommt eben darauf an, wie und warum man sich nackig macht ... Bekannt wurde Annie als Teil des Duos Eurythmics. Sie ist die Stimme von weltweit erfolgreichen Liedern wie „Love Is a Stranger“, „I Saved the World Today“, „Sweet Dreams“ und „There Must Be an Angel (Playing With My Heart)“. Am 6. Juli erscheinen die legendären Alben „Be Yourself Tonight“ (1985), „Revenge“ (1986) und „Savage“ (1987) auf Vinyl!

