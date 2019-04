Eurodance: MARNIK

× Erweitern Foto: Lorenzo Invernici Marnik

„Up & Down“ ist eines jeder Lieder, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und nach anfänglichem „Hass“ beginnt man es irgendwie zu lieben.

Liegt es an den klaren Kinderstimmen? An dem Text? An der Produktion? Fette Bass Drums treffen auf eine eingängige Melodie und fröhliche Kinderstimmen. Und eine Botschaft hat das Lied aus Italien auch: „Holt für einen Moment Luft und schaut Euch die Welt an!“ Ernst sind die Themen, die angeschnitten werden: Klimawandel, die Finanzkrise und Social-Media-Sucht. Oha! MARNIKs „Up & Down“ das Zeug auch bei uns zum Hit zu werden.

Fun Fact: Alle Erwachsenen werden im Video als Vögel dargestellt. #IAMNOTACHICKEN