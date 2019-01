Electrico Romantico: Robbie Williams ❤️ Bob Sinclar

Bob Sinclar Robbie Williams

Ein überraschendes Comeback, eine überraschende Zusammenarbeit.

Dass Robbie Williams (sang einst/singt immer wieder bei Take That) schon immer mit Eurodance und House geflirtet hat, wissen wir alle, egal, ob Fan oder nicht. Aber seine Zusammenarbeit mit Bob Sinclar* ist dann doch recht ungewöhnlich. Die elektronisch-funkige Nummer „Electrico Romantico“ erscheint HEUTE, ein Video folgt in den nächsten Wochen. Wir freuen uns!

*Von Bob stammt das ORIGINALE „Gym & Tonic“, das er zusammen mit Daft Punk komponiert hatte, es wurde dann von Spacedust erfolgreich gecovert, sowie Hits wie „Love Generation“ und „Tik Tok“.