Ein bisschen Punk muss sein

Man darf ja nicht vergessen, dass der Aufstand** 1969 in New York in der Christopher Street gegen heteronormative Unterdrückung und Polizeigewalt eben auch ein Kampf war und kein Chill-out oder ein buntes Tänzchen. Das mussten „wir“ uns ja erst erstreiten.

Insofern passt es ganz hervorragend, dass 2018 auch eine Punk-Band mit einer CSD-Hymne am Start ist. Und diese zum Beispiel beim Berliner Stadtfest, beim CSD Stuttgart oder auch auf dem Nürnberger CSD erschallen lassen wird. Dank der Queer-Punk-Cabaret Band The Metafiction Cabaret gibt es dann also mehr als House, Disco und Eurodance im Angebot.

„Weil uns die Rechte und Freiheiten der LGBTIQ*-Community sehr am Herzen liegen und um ein weiteres Zeichen für Toleranz und Vielfalt zu setzen, haben wir diesem Anliegen die queere Punk-Hymne Wall of Prejudice gewidmet, die nun am 28.6. inklusive Musikvideo ihre Release feiern wird“, verrät die Band dazu. Klingt gut!

the-metafiction-cabaret.com

**Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szenebar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.