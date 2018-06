DVD: Einmal ESC ohne Peter Urban, bitte

Der Eurovision Song Contest ist seit jeher immer mindestens zweisprachig. Die Moderation findet auf Englisch und Französisch statt und gelegentlich auch in der jeweiligen Landessprache. Doch nur auf der DVD bekommt man das alles zu hören.

Zum 21. Mal moderierte Legende Peter Urban in diesem Jahr den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen. Und während das für die Liveübertragung wohl unabdingbar ist, gibt es viele Leute, die den ESC gerne einmal „pur“ genießen würden.

Die Bühneninvasion bei SuRie, das unglaublich spannende Voting, den vierten Platz von Michael Schulte und den sensationellen Sieg Israels – das 3-DVD-Set zum Event beinhaltet die beiden Halbfinale und das Finale in Lissabon sowie umfangreiches Bonusmaterial. So kann man den „Grand Prix“ immer und immer wieder ganz ungestört und in voller Länge genießen. Ein Muss für Fans!

Erscheinungstermin: 22. Juni