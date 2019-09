Doppelt gut: Rick Astley

× Erweitern Rick Astley 2019

Rick Astley

Zum Jahresende hin gibt es immer eine Fülle an „Best of“-Alben. Nur die wirklich Guten stellen wir dir hier vor. „The Best of Me“ von Rick Astley ist so eins, denn das bietet auf 2 CDs auch Neues und Aufgemöbeltes.

Freunde der Originalversionen müssen sich jetzt aber nicht fürchten, die erste CD versammelt die heiß geliebten Gassenhauer des Soul-Poppers so, wie man sie einst hörte (und die aktuelle Single), erst auf der zweiten CD gibt es dann neue Versionen.

Unsere Anspieltipps sind „Together Forever“, „Cry for Help“, „Whenever You Need Somebody“, „Sleeping“ sowie „Never Gonna Give You Up“ und die neue Single „Every One of Us“.

Gut zu wissen: 11 Jahre nachdem Rick seine Karriere unterbrach, um sich seiner Familie zu widmen, stieg er 2016 mit dem Album „50“ auf Platz 1 der britischen Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet.