Vocal House? Schwaben-House!

Nico und Levi sind nicht nur schwäbische Partygrößen, sie haben auch Erfolg in den USA. So schafften sie es etwa in die „10 New Artists You Need To Know”-Liste des US-ROLLING-STONE-Magazins und remixten schon One Republic.

„Wir gingen immer auf dieselben Partys, standen auf dieselbe Musik, also sagten wir uns irgendwann: ‘Hey, warum produzieren wir nicht einfach mal unsere eigenen Sachen?’“, verrät Nico. Die ersten eigenen Produktionen machten die beiden Burschen übrigens schon mit 16, damals deutlich inspiriert von anderen House-Projekten. Aber schon bald hatten die beiden Stuttgarter so viel ausprobiert und gelernt, dass sie mit BUNT. einfach noch mehr wagen wollten und auch konnten.

„Wir fanden es nun mal langweilig, Musik zu machen, die genauso klang wie alles, was damals sonst gerade lief. Und so kam uns die Idee mit den Akustikelementen. Um den Songs so eine besondere Note zu geben und ihnen einfach mehr Edge zu verpassen“, sagt Levi.

Jetzt haben die beiden Jungs einen neuen Track am Start: „Cuba (Tiene Sabor)“ zusammen mit Omara Portuondo vom BUENA VISTA SOCIAL CLUB. www.facebook.com/pg/buntmusic/about