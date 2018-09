× Erweitern MANOID

manoid

Mit dem Album „Truth“, das am 5. Oktober als LP (also Vinyl) und am 25. Oktober als Digital Download bei HAFENDISKO erscheint, bekommen wir ein herrliches Werk um zu entspannen und auch abzufesten.

Denn der in Polen geborene Musiker MANOID hat nicht nur die sphärischen Klänge, auch die Beats hat der Musiker drauf. Unsere Anspieltipps sind „No Time“, „Forests“ und „Take Me (feat. Josephine Philip)“. Groß!