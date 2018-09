Die Heinzmann & Alle Farben bauen ein Haus

× Erweitern Foto: B. Schnermann Stefanie Heinzmann und Alle Farben

Zumindest in Liedform, denn die erste GEMEINSAME Single, die am 21. September erscheint, heißt genau so: „Build a House“.

Sowohl Alle Farben (legte früher im Berliner LGBTIQ*-Klub SchwuZ auf) als auch Stefanie Heinzmann sind keine Unbekannten, beide hatten/haben viele Hits, beide machen aber eigentlich total unterschiedliche Musik. Stefanie jammt in der Pop-Rock-Reggae-Ecke, Alle Farben versorgt die Klubs mit satten Beats und melancholischen Melodien. Jetzt haben sie sich zusammengetan, herausgekommen ist ein wirklich schöner Spätsommer-Hit, der das Beste beider Musiker verbindet – „Build a House“ hat das Zeug, ein Top-10-Gassenhauer zu werden.

Am Freitag feiert Alle Farben & Stefanie Heinzmanns erstes gemeinsames Video seine Premiere.

Hier ist ein Vorgeschmack auf das Video:

× Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das Video, dass ich zusammen mit @AlleFarben gemacht hab !!

Ich bin ja soo gespannt was ihr dazu sagt und freu mich sooo, dass es bald soweit ist !! ❤️❤️ Schick euch fantastische und bunte Küsse #buildahouse #stefanieheinzmann pic.twitter.com/joTij90x79 — STEFANIE HEINZMANN (@s_heinzmann) 17. September 2018

