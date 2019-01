Die DNA der Backstreet Boys

× Erweitern Foto: Sony Music Backstreet Boys

„Kinder“ der 1990er-Jahre freuen sich besonders, denn „DNA“ und Backstreet Boys wecken Erinnerungen an die Jugend, das Coming-out, das erste Mal verliebt sein – und wenn es nur in einen der Jungs aus den immer aufwendig und sexy produzierten Videos war. Die Jungs sind jetzt Männer, musikalisch tut das dem leichtbekömmlichen Pop aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Stimmen von Brian, Howie, Alexander, Nick und Kevin klingen heute kerliger und souliger. „DNA“ erscheint am 25. Januar und ihr könnt schon in die Singles „Don’t Go Breaking My Heart“ und „Chances“ reinhören.

„I Want It That Way“, „We've Got It Goin' On“ und „Incomplete“, aber auch Perlchen wie „Get Down (Youre the One for Me)“, „Straight Through My Heart“ und „Drowning“, die Liste der Hits der Backstreet Boys ist lang, in den 1990ern sangen sie sogar zusammen mit Eurodance-Acts wie Culture Beat und Mr. President auf Charity-Singles! Und wer hat nicht schon zu „Quit Playing Games (with My Heart)“ geschwoft, Pardon, geschmust und geschmachtet? Eben. Die sind gar nicht so schlecht.

Fun Fact: Die Boys sangen auch schon ziemlich erfolgreich zusammen mit NKOTB – Platz 7 in den USA war 2011 drin.