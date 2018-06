Die Burschen haben einen neuen Gassenhauer

× Erweitern Why don't we So putzig wie schnurrende Kätzchen: WHY DON'T WE

Die Boyband der Stunde, das sind WHY DON'T WE. Unlängst erreichten sie Platz #1 der iTunes-„Pop Albums“-Charts, waren gerade live in Deutschland zu sehen und haben jetzt ein neues Lied am Start.

„Hooked“ ist der neuste Streich von Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais und Jack Avery, die auch mit ihre kess-kecken Frisuren schmunzeln lassen.

Und das Stück über Liebe und Verlangen ist wirklich gelungene Popmusik. Die Jungs können singen, die Produzenten wissen, wie man eingängige Hits schreibt – und mit passenden Beats versorgt. Könnte auch bei uns in den Charts klappen!