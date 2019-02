GRAMMYS: Diana Ross, Miley Cyrus, Dua Lipa

× Erweitern Foto: www.grammy.com Diana Ross

Janelle Monáe

Am 10. Februar wird in verschiedenen Kategorien einer der wichtigsten Musikpreise der Welt vergeben. Und 2019 soll es ganz besonders werden ...

Denn, so die Gerüchteküche, angeheizt von diversen Insidern, Diana Ross (Bild oben) soll besonders geehrt werden. Die Diva wird im März 75 Jahre alt und landete noch letztes Jahr einen Charterfolg in den USA mit einem Medley zweier ihrer vielen Hits. Das Timing wäre also perfekt.

Dua Lipa

Dazu sagte Grammy-Mastermind Neil Portnow, Präsident / CEO der Recording Academy erst noch nichts, aber immerhin verriet er schon gegenüber der Presse: „Wir freuen uns, die weltweit führende Musikveranstaltung in unserer Heimatstadt zu veranstalten, und freuen uns darauf, die bemerkenswerten musikalischen Beiträge zu feiern, die von Songwritern, Produzenten, Ingenieuren, Mixern und Musikern geschrieben wurden. Okay, sehr vage. Bestätigte Künstler sind bisher u. a. Cardi B und Miley Cyrus. Nominiert sind unter anderem Janelle Monáe, Dua Lipa, P!NK sowie Ariana Grande. Frauenpower pur! www.grammy.com

Update: Gestern wurde ein Auftritt von Diana Ross via www.grammy.com bestätigt:



Diana Ross Diana ist eines der Vorbilder für Beyoncé – und trägt ebenfalls gerne fesche Frisuren

Diana Ross führte seit 1964 – erst als Teil der Girlgroup The Supremes – über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits (u. a. „Upside Down“, „Where Did Our Love Go“, „Not Over You Yet“, „Stop! In the Name of Love“, „The Boss“, „Chain Reaction“ und „Take Me Higher“). Auch eine der größten Schwulenhymne stammt von ihr: „I'm Coming Out“ (zusammen mit den Jungs von Chic). Diana war eine enge Freundin von Michael Jackson – man sagt auch, „Jacko“ habe sich so oft operieren lassen, um so auszusehen, wie sie ... www.instagram.com/dianaross