Dermot Kennedy: 2019 wird sein Jahr!

× Erweitern Dermot Kennedy

Dermot Kennedy

Mitten im Winter verbreitet ein junger Ire musikalisch etwas Licht und Lebensmut.

„Jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin, muss ich schließlich doch wieder an diesen Ort zurückkommen, denn er wirkt wie eine Reset-Taste bei mir“, verrät Dermot über sein Elternhaus, das mitten in der Natur liegt. Er mag es eben hyggelig.

In Sachen Musik setzt er aber auch auf neues: „Ja, ich steh voll auf diese Kombination“, sagt er über seinen Mix aus Gesang, Gitarrensounds und vom Hip-Hop inspirierter Produktion. „Diese beiden Welten kollidieren zu lassen, das finde ich einfach spannend.“ Der 25-Jährige beleuchtet in seiner Kunst gerne beide Seiten – auch in einem Lied. „Manchmal ist es daher schwer, sich auf ein Gefühl pro Song festzulegen. Daher also diese Gegensätze, dieser Kampf zwischen zwei Extremen.“

Wir sind uns sicher: 2019 wird sein Jahr, seine Europatournee ist schon ausverkauft. www.dermotkennedy.com

www.facebook.com/dermotkennedymusic

twitter.com/dermkennedy

www.instagram.com/dermotkennedy