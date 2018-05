Der Mondausflug der Franzosen

× Erweitern Air Moon Safari

Wir gratulieren: „Moon Safari“ von AIR wird dieses Jahr 240 Monate alt. Und erscheint neu auf phosphoreszierendem Vinyl.

Mit dem Pop-Ambient-Album „Moon Safari“ und Hits wie „Sexy Boy“, „All I Need“ sowie „Kelly, Watch the Stars!“ haben sich die beiden Franzosen Jean-Benoît Dunckel und Nikolas Godin 1998 die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums erspielt. „Die beiden machen Fahrstuhlmusik cool!“, konnte man lesen. Und dass Musik aus Werbeclips endlich als Kunstform gewürdigt wird. Nun, das stimmt ansatzweise, aber das Album „Moon Safari“ gilt nicht ohne Grund als Klassiker. Es ist einfach sehr gut produziert – und etwa die Indie-Rocker von Franz Ferdinand coverten auch ein Lied davon ...

„Es war sogar notwendig, dass ein so schönes Album so erfolgreich ist. Das war schon ok für mich (lacht)“, verriet uns Jean-Benoît einmal im Interview. „Wir mussten danach oft erklären, dass wir nicht „Moon Safari“ sind, sondern die Band Air. Wir wussten ja auch, dass „Moon Safari“ nur ein Teil von uns ist. Und da wir als Künstler selbstbewusster werden wollten, haben wir als Reaktion darauf die Alben „10.000 Hz Legend“ und „The Virgin Suicides“ gemacht, die mehr vom Tod im Allgemeinen beeinflusst sind. Air ist eben Glück und Trauer zusammengemischt.“

Sammler können sich 2018 freuen: Das Album erscheint neu auf Vinyl!

