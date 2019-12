Yola, die Country-Soul-Sensation

Gleich viermal ist die Sängerin mit der warmen Stimme bei den Grammys nominiert. Wir trafen sie nach einem beeindruckenden Konzert in Berlin im Musik und Frieden.

Ihre Musik geht sofort unter die Haut, Lieder wie „Faraway Look“ berühren und lassen einen gut durch den Tag kommen. Country mit Soulstimme – das macht lebensfroh. Ihre musikalischen Vorbilder sind unter anderem Tina Turner und Aretha Franklin. Nominiert ist Yola in den Kategorien „Best New Artist”, „Best Americana Album” für ihr im Frühling 2019 erschienenes Werk „Walk Through Fire” sowie für die „Best American Roots Performance” und den „Best American Roots Song“ mit „Faraway Look“.