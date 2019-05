COMEBACK: Adam Lambert

× Erweitern Foto: Franz Szony Adam Lambert

Adam Lambert

Adam Lambert präsentierte unlängst seine mit Spannung erwartete neue Single ’New Eyes’, die erste aus dem kommenden vierten Album ‚Velvet’.

Bei dem dazugehörigen Video führten Miles & AJ Regie – es ist der erste Teil eines mehrteiligen Kurzfilms für ‘Velvet’ – Teil 2 folgt. ‘New Eyes’ behandelt die Entdeckung und Neugeburt der Hoffnung.

„Ich wollte, dass meine erste Single meinen momentanen Gemütszustand reflektiert und den Zuhörer in einen romantischen und geerdeten Zustand versetzt. Bei ‘New Eyes’ handelt es sich um einen Liebesbrief an die Unschuld und darum, neue Leidenschaften zu entdecken.” Adam Lambert

Foto: D. Roemer Adam Lambert

Sein Debüt „For Your Entertainment“ war 2009 ein voller Erfolg, und sein zweites Album ‘Trespassing’ 2012 war sogar das erste Album eines offiziell geouteten schwulen Künstlers, das es in den amerikanischen Billboard Charts auf Platz 1 schaffte. Und es ging weiter steil bergauf mit Adam Lambert: Er war mit Queen auf Tour und landete mit Hits wie „Ghost Town“ immer wieder hoch in den Charts. www.facebook.com/AdamLambert